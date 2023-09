Aue: Haustürscheibe eingeschlagen - Täter gefasst

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei den 18-jährigen Verursacher des Schadens in Höhe von 1000 Euro ausfindig gemacht.

Aue-Bad Schlema.

Die Polizei ist am Montag gegen 19.50 Uhr in die Auer Wettinerstraße gerufen worden, weil ein Zeuge klirrende Geräusche vernommen hatte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Scheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen wurde, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Anhand der Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Randalierer in der Nähe gestellt werden. Des Weiteren wurde bekannt, dass der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehende 18-Jährige zudem mit einem 25-Jährigen eine körperliche Auseinandersetzung hatte. Der 25-Jährige wurde dabei verletzt und begab sich anschließend in ein Krankenhaus. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. (mb)