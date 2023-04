Aue: Radfahrer mit 3,08 Promille gestürzt

Ein 65-Jähriger ist am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr an einer Tankstelle in der Schwarzenberger Straße in Aue beim Versuch vom Fahrrad zu steigen gestürzt. Dabei stieß das Rad gegen einen parkenden Pkw Opel. Die Polizei registrierte an dem Auto einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Das ist einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz...