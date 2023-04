Auer Freibad bleibt diesen Sommer zu

Für einen Sprung ins kühle Nass müssen die Auer in diesem Sommer längere Wege auf sich nehmen. Denn, so teilt die Stadt mit, das Freibad Auerhammer bleibt in dieser Saison geschlossen. Grund sind Sanierungsarbeiten, die in einem größeren Umfang als bisher angenommen wurde, durchgeführt werden müssen.