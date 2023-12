Auf Aussichtstour im Erzgebirge: Auto brennt komplett aus

Feuerwehren sind am Sonntagabend in den Schneeberger Stadtteil Wolfgangmaßen ausgerückt. Eine Renault stand in Flammen.

Mit dem Schrecken sind am Sonntagabend die Insassen eines Autos davongekommen, die offenbar den weihnachtlichen Lichterglanz über Schneeberg bewundern wollten. Gegen 17.20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Neustädtel an die Hohe Straße nach Wolfgangmaßen gerufen. Bei Ankunft stand der Renault bereits im Vollbrand. Ein Angriffstrupp... Mit dem Schrecken sind am Sonntagabend die Insassen eines Autos davongekommen, die offenbar den weihnachtlichen Lichterglanz über Schneeberg bewundern wollten. Gegen 17.20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Neustädtel an die Hohe Straße nach Wolfgangmaßen gerufen. Bei Ankunft stand der Renault bereits im Vollbrand. Ein Angriffstrupp...