Ausgezeichnet: Wie ein Kleingärtner in Aue für Gemeinsinn sorgt

Wolfgang Humanik packt seit Jahren in Aue im Kleingartenverein Am Brünlasberg an. Als erster Vorsitzender versteht er es, Jung und Alt zusammenzuführen, wird von den anderen Kleingärtnern für seinen Ideenreichtum und seine ausgleichende Art geschätzt. Jetzt ist der 75-Jährige für seinen Einsatz mit einem Preis geehrt worden. Er erhielt die...