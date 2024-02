Ausgezeichnete Ausbildung im Erzgebirge: Autohaus in Bad Schlema punktet mit Super-Lehrling

Im Autohaus in Bad Schlema, das zur Zimpel & Franke Gruppe gehört, legt man viel Wert auf die Lehrlingsausbildung. Alle jungen Leute werden übernommen. Doch manchmal muss man die Besten auch ziehen lassen.

Nur schweren Herzens hat Patrick Sturm, Werkstattmeister im Opel-Autohaus in Bad Schlema, im vergangenen Jahr seinen Lehrling Paul Kreyßel ziehen lassen. Doch der junge Mann will sich weiterentwickeln und hat ein Studium an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau begonnen. Seine hervorragenden Leistungen, die er in der Lehre im Autohaus...