Neue Anlaufstelle für Camper im Erzgebirge: Hier entsteht ein Wohnmobilcenter

Um dem steigenden Bedarf an Vermietung, Verkauf und Wartung von Wohnmobilen und Wohnwagen nachzukommen, entwickelt die Zimpel & Franke Gruppe einen neuen Standort: in Schneeberg in einem ehemaligen Autohaus.

Kundenberater Sven Wolf arbeitet für das Wohnmobilcenter in Schneeberg schon erste Aufträge in der Werkstatt ab, obwohl dieses noch gar nicht offiziell eröffnet hat. Das soll am 23. März mit einer Camping-Messe erfolgen. Aktuell trifft man die Handwerker noch im ehemaligen Ford-Autohaus an. Dieses stand seit 2019 leer, jetzt hat es die Zimpel... Kundenberater Sven Wolf arbeitet für das Wohnmobilcenter in Schneeberg schon erste Aufträge in der Werkstatt ab, obwohl dieses noch gar nicht offiziell eröffnet hat. Das soll am 23. März mit einer Camping-Messe erfolgen. Aktuell trifft man die Handwerker noch im ehemaligen Ford-Autohaus an. Dieses stand seit 2019 leer, jetzt hat es die Zimpel...