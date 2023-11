Auto überschlägt sich in Eibenstock nach Überholmanöver

Nach dem Überholen gerät im Eibenstocker Ortsteil Wildenthal ein Honda ins Schlingern und überschlägt sich. Ein anderes Auto verunfallt beim Ausweichversuch.

Ein mutmaßlich riskantes Überholmanöver endete im Eibenstocker Ortsteil Wildenthal am Sonntag mit einem Verletzten und Schaden von rund 10.000 Euro. Laut Polizei war der 55-jährige Fahrer eines Honda am Sonntagnachmittag auf der Alten Poststraße aus Richtung Johanngeorgenstadt kommend in Richtung Eibenstock unterwegs. Etwa 700 Meter vor dem...