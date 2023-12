Band feiert mit Kirchenkonzert in Aue ihr 50-jähriges Bestehen

Einen Adventsgottesdienst der anderen Art gibt am Samstag in der Roten Kirche in Aue. Es wir laut und provozierend.

Zu einem Adventsgottesdienst der etwas anderen Art wird am Samstag, 19 Uhr in die St.-Nicolai-Kirche („Rote Kirche") in Aue eingeladen. „Weniger still und heilig, eher etwas laut und provozierend", umschreibt Aues Kantor Detlev Küttler das, was der Erwachsenenkreis der Kirchgemeinde Lößnitz und die Band Exodus zu diesem...