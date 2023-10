Bandonion-Festival in Carlsfeld: Publikum fordert nach fünf Stunden noch Zugaben

Im „Grünen Baum“ feierten begeisterte Besucher wieder ein Instrument und die, die es beherrschen. Was auffällt: Ein Wandel auf den Zuschauerrängen geht mit einer Verjüngung auf der Bühne einher.

Ein Bandonionkonzert fast in Festivallänge haben am Samstag 300 aufmerksame und begeisterte Musikfreunde im „Grünen Baum“ in Carlsfeld genossen. Nach fünf Stunden hatten sie noch immer nicht genug und forderten Zugaben. Martina Zapf vom örtlichen Fremdenverkehrsverein hat 29 solche Veranstaltungen organisiert und zeigte sich verblüfft:...