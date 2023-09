Mehr als Tango: Carlsfeld lädt zu Bandonionfestival ein

Barockmusik zum Auftakt und dann ganz viel Tango mit verschiedenen Ensembles – das verspricht das Festival am 13. und 14. Oktober. Ein Duo erlebt seine Premiere.

Jedes Jahr im Oktober findet in Carlsfeld das Bandonionfestival statt, dieses Jahr am 13. und 14. Oktober. Auftakt zum Festival ist am Freitag, 18 Uhr in der Trinitatiskirche Carlsfeld mit einem Konzert, bei der Barockmusik erklingt. Diese wird vom Bandonion-Quartett der Musikschule Chemnitz unter der Leitung von Jürgen Karthe gespielt. Solist...