Bandonionfestival Carlsfeld: Ab sofort gibt es dafür Karten

Am 13. und 14. Oktober findet in Carlsfeld das 29. Bandonionfestival statt. Am Freitag, 18 Uhr, spielen in der Kirche des Ortes das Bandonion-Quartett der Musikschule Chemnitz, Solist Klaus Gutjahr und das Bandonionorchester Dresden. Am Samstag ab 17 Uhr zeigen im Kulturzentrum „Grüner Baum“ das Gran Orquesta de Tango Carambolage, Solist Klaus...