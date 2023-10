Baupläne für Wilisch-Villa in Bad Schlema: Ortschaftsrat schickt Forderungskatalog an potenzielle Investoren

Um die geschichtsträchtige Ruine der Wilisch-Villa in Bad Schlema war nach einer Kaufanfrage eine hitzige Debatte entbrannt. Letztlich erteilte der Stadtrat dem möglichen Investor eine Absage. Nun gibt es Neuigkeiten.

Bis 2026 dauert die Schonfrist. Bis dahin wird sich auf dem Grundstück der Wilisch-Villa baulich nichts tun. Denn das Areal, das direkt an den Kurpark Bad Schlema grenzt, ist des Teil des Konzepts für die Landesgartenschau 2026. So weit, so gut. Doch danach?