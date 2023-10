Baustelle und Umleitung: Vier-Seiten-Ampel soll stark befahrene Kreuzung in Bernsbach regeln

Auf der Ernst-Schneller-Straße in Bernsbach wird ab Montag im Auftrag der Wasserwerke gebaut. Die innerörtliche Umleitung führt über die Lauterer Straße, die deswegen dann keine Einbahnstraße mehr ist.

An Sperrungen und Umleitungen herrscht im Westerzgebirge derzeit wahrlich kein Mangel. Trotzdem kommt nun in Bernsbach noch eine weitere Verkehrseinschränkung dazu. Auf der Ernst-Schneller-Straße, Verbindung von Karl-Liebknecht-Straße und Straße der Einheit, lässt der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) in zwei Jahresscheiben das...