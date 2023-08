Bei Erzgebirgischer Liedertour geht es dieses Mal rund um den Kuhberg

Die 13. Auflage des touristischen Angebots wandert in den westlichsten Zipfel des Kreises, in die Bürstenregion um Schönheide, Stützengrün und Steinberg. Auf die Wanderer wartet viel handgemachte Musik.

Nachdem die Erzgebirgische Liedertour bisher immer in der Nähe der Baldauf-Villa Marienberg stattfand, wo die Idee dafür 2011 entstand, wandert sie dieses Jahr das erste Mal weiter weg. Es geht in den westlichsten Zipfel des Erzgebirgskreises, in die Kuhbergregion mit den Orten Schönheide, Stützengrün und Steinberg. Am Sonntag findet die 13....