Erzgebirgische Liedertour wandert ganz in den Westen der Region

Schönheide Das Hotel „Forstmeister“ in Schönheide wird am 20. August zur 13. Erzgebirgischen Liedertour eine von acht Stationen sein, an denen Musikgruppen erzgebirgisches Liedgut zum Besten geben. Gleichzeitig ist das Schönheider Hotel einer von zwei Verpflegungsstützpunkten, der andere befindet sich in Wernesgrün am Sportplatz. Dass die...