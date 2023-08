Erzgebirgische Liedertour um den Kuhberg: Mit Rucksack, Wanderstöcken und einem Lied auf den Lippen

Rund 2000 Wanderfreunde haben am Sonntag das Angebot der 13. Liedertour genutzt. Die Baldauf Villa Marienberg hatte diese diesmal rund um den Kuhberg im Weste des Erzgebirgskreises organisiert.

Es war am Sonntagvormittag deutlich zu merken, dass in Schönheide etwas los ist. Zahlreiche Autos, die auf öffentlichen Parkplätzen, aber auch an Feld- und Waldwegen abgestellt waren, sprachen dafür. Frauen und Männer, die sich die Wanderschuhe geschnürt hatten, zogen mit Rucksäcken und Wanderstöcken in Richtung „Hotel Forstmeister“....