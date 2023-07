Beierfeld: Unbekannte demolieren nachts mit Einkaufswagen geparkten Pkw

Grünhain-Beierfeld.

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag am Bauernweg in Beierfeld einen Skoda beschädigt. Die Geschädigte hatte gegen 3 Uhr nachts mehrere Personen gehört, die mit einem Einkaufswagen unterwegs waren. Am nächsten Morgen stellte sie den Schaden an ihrem Fahrzeug fest und informierte die Polizei. Offenbar war ein Einkaufswagen gegen den Skoda geschoben worden, wobei Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Vor Ort fanden die Polizisten zwei Einkaufswagen eines Discounters. Das Polizeirevier Aue sucht im Zuge der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung Zeugen, die Hinweise zum Geschehen sowie zu der unbekannten Personengruppe geben können. Hinweise nimmt das Revier Aue unter der Telefonnummer 03771 120 entgegen. ( mb)