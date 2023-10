Bernsteinzimmer: Bastler aus dem Erzgebirge baut das Versteck im Poppenwald nach

Normalerweise lässt Andreas Junghans Modellflugzeuge in den Himmel steigen. Aber jetzt geht er unter Tage: Sein neuestes Modell zeigt, wie das langgesuchte Geheimdepot bei Hartenstein aussehen soll.

Ein paar Teile aus versilbertem Sperrholz: Sieht so die Lösung des großen Schatzsuche-Rätsels im Westerzgebirge aus? Andreas Junghans (59) glaubt daran. Was er da aus Klötzen und Leisten zusammengeleimt hat, ist eine Nachbildung des Geheimdepots, das nach Meinung von Schatzsuchern und Heimatforschern am Ende des Zweiten Weltkriegs im...