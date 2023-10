Betrunkener belästigt bei McDonalds in Aue Gäste und wirft mit Essen um sich - Polizei rückt an

Ein Betrunkener hat am Donnerstag bei McDonalds in Aue für Aufsehen gesorgt. Er soll Gäste belästigt und mit Essen um sich geworfen haben. Am Ende erhielt er von der Polizei eine Strafanzeige - allerdings wegen eines ganz anderen Delikts.

