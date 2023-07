Biker-Gottesdienst zum Auftakt des Zschorlauer Dreieck-Rennens

Traditionell wird das Zschorlauer Dreieck-Rennen mit einem Gottesdienst für Motorradfahrer eröffnet. Dieser findet am Freitag, 19.30 Uhr, im Festzelt an der Rennstrecke in Zschorlau statt. Den Abend gestalten Siegfried Fietz und sein Sohn Oliver. Die beiden christlichen Sänger aus Wetzlar hatten sich schon am Donnerstag auf eine Motorradtour...