Brand an Wohnhaus in Zschorlau: Schneller Einsatz der Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Starke Rauchentwicklung hat am Samstagmorgen weithin sichtbar von einem Brand in Zschorlau gekündet. Mehrere Feuerwehren rückten an. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

An einem Mehrfamilienhaus an der August-Bebel-Straße in Zschorlau haben am Samstagmorgen Mülltonnen und Teile einer hölzernen Balkonanlage gebrannt. Dadurch gab es auch Verrußungen an der Fassade. Die Feuerwehr brachte den Brandherd zügig unter Kontrolle und verhinderte so weit größeren Schaden. Ein Hausbewohner verletzte sich bei...