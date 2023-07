Breitenbrunn: Pkw-Fahrer mit 2,66 Promille mittags aus dem Verkehr gezogen

Breitenbrunn.

Einen 38-jährigen Autofahrer mit 2,66 Promille Alkohol im Blut hat die Polizei am Sonntag gegen 11.50 Uhr in der Breitenbrunner Talstraße aus dem Verkehr gezogen. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Weiterhin war der ukrainische Staatsangehörige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der weiteren Kontrolle des Renault fanden die Polizisten heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und die daran angebrachten Kennzeichen nicht an das Fahrzeug gehörten. Sie wurden sichergestellt. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielt Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs. (mb)