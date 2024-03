Bröckelnde Stützmauer in Aue: Stadt entschließt sich für Rückbau statt Sanierung

Im Prinzip hat sie ausgedient, deshalb kommt sie weg: Die Rede ist von einer Stützmauer unterhalb des Heidelsbergs in Aue. Warum eine Instandsetzung wenig Sinn macht.

Schon lange wird der untere Festplatz am Heidelsberg in Aue seinem Namen nicht mehr gerecht. Denn ein Fest – so wie früher – ist auf dem Areal schon lange nicht mehr gefeiert worden. Und auch keines geplant. „Deshalb macht auch die Sanierung der Stützmauer keinen Sinn“, sagt Baubürgermeister Jens Müller. Das Bauwerk wurde einst...