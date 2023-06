Bund unterstützt Rettung eines historischen Hauses in Schneeberg

Das Härtelhaus am Fürstenplatz 2 in Schneeberg erhält Bundesmittel in Höhe von 175.000 Euro für die Sanierung seiner barocken Stuckdecken über das Denkmalschutz-Sonderprogramms aus dem Kulturetat des Bundes. Den Beschluss zur Bewilligung dieses und zahlreicher anderer Sanierungsprojekte hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am...