Bundesstraße 169 im Erzgebirge bald voll gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Für Sanierungsarbeiten ist die Bundesstraße 169 in Bad Schlema seit Mitte September halbseitig gesperrt. Nun wird daraus eine kurzzeitige Vollsperrung. Ab wann diese gilt und wo Autofahrer durchkommen.

Für Autofahrer in Aue-Bad Schlema kommt es bald ganz dicke: Die derzeit halbseitig gesperrte Bundesstraße 169 (Auer Straße) in Bad Schlema soll in Kürze komplett gesperrt werden. Das berichtet die Stadtverwaltung. Grund sind die aktuell laufenden Bauarbeiten.