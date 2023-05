Bungalow steht in Aue in Flammen - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Freitag in Aue an den Brünnelweg ausgerückt. Dort war am Nachmittag an einem Bungalow ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte bauten zunächst eine Löschstrecke auf und versuchten dann, den Brand mit zwei Angriffstrupps zu bekämpfen. Ein Überspringen der Flammen auf eine benachbarte Gartenlaube konnte so...