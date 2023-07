Coole Aktion im Erzgebirge: Wer Bücher liest, darf kostenlos ins Freibad

Hoffentlich sind die Ferien bald vorbei! Klingt ketzerisch, doch diesen Sommer könnten in der Muhme ein paar Leute so denken. Mit dem neuen Schuljahr öffnet nämlich die komplett sanierte Grundschule in der Altstadt wieder. Die Schulleiterin rechnet jetzt schon mit vielen Neubewerbungen.