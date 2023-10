Diakonissenhaus „Zion“ eröffnet „Haus am Park“: Das Erzgebirge hat ein neues Pflegeheim

Trotz explodierte Baupreise sind die Kosten für den Neubau weitgehend im Rahmen geblieben. Entstanden ist am Diakonissenhaus für rund sieben Millionen Euro ein moderner Neubau. Und zwar im Eiltempo.

Der Umzug geschah in aller Stille. Seit einigen Wochen schon leben rund 40 Frauen und Männer im neuen Pflegeheim des Diakonissenhauses „Zion“ in Aue. Sie sind mit Sack und Pack aus dem Mutterhaus nur wenige Meter entfernt ins „Haus am Park“ gewechselt, das auch äußerlich modern anmutet und an der Hebbelstraße verortet ist. „Alle...