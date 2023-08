Die alten Kneipen von Schneeberg - Stadtführung zum Tag des Bieres endet mit einem kühlen „Filzer“

Stadtführer Erhard Kühnel erschien mit Zylinder und blauer Fliege auf dem schwarzen Hemd am Freitag an der Tourist-Info auf dem Schneeberger Markt. Damit hatte er sich dem Thema der Stadtführung angepasst, zum Tag des Bieres ging es auf Spurensuche nach alten Kneipen in der Stadt. Sonst, wenn der 72-Jährige Gäste durch Schneeberg führt,...