Dieses Wanderkino macht sich auf zu ungewöhnlichen Orten im Erzgebirge

Im Sommer Filme unter freiem Himmel schauen, das hat seinen besonderen Reiz. In Eibenstock machen das in den kommenden Wochen Jens Baumgärtel und seine Tochter Anja möglich. Die beiden, die in Carlsfeld eine Fernsehproduktionsfirma betreiben, haben im vergangenen Jahr den Verein Wander- und Erlebniskino gegründet. Ihr Filmfestival...