Döner, Dürum, Lammspieß: Türkisches Restaurant in Aues City hat wieder geöffnet

Das bekannte türkische Restaurant an der Ernst-Bauch-Straße in Aues Innenstadt hat wieder eröffnet. Unter dem Namen „Istanbul Topkapi Restaurant Aue“ hat es Mehmet Yilmaz als Pächter übernommen. Bekannt gemacht hatte es in der Stadt Murat Bektas, der es nach 28 Jahren in Aue im Oktober 2022 aufgegeben und in der Nähe von Bad Segeberg...