Dorf im Erzgebirge feiert drei Tage und krönt neues Lindenmädchen

Am Wochenende steht das Lindenauer Dorffest an. In diesem Jahr soll ein neues Lindenmädchen gekürt werden. Das Geheimnis um die Frage, wer sich beworben, wird am Freitagabend gelüftet.

Da das Lindenauer Dorffest nur aller fünf Jahre organisiert wird, hat es für alle Beteiligten einen besonderen Charme. Auf dem Sportplatz in Lindenau geht’s an diesem Freitag 19 Uhr los. Im Rahmen der Eröffnung soll das Geheimnis gelüftet werden, wer sich für das Amt des Lindenmädchens beworben hat. Dann steigt die Spannung. Da das Lindenauer Dorffest nur aller fünf Jahre organisiert wird, hat es für alle Beteiligten einen besonderen Charme. Auf dem Sportplatz in Lindenau geht’s an diesem Freitag 19 Uhr los. Im Rahmen der Eröffnung soll das Geheimnis gelüftet werden, wer sich für das Amt des Lindenmädchens beworben hat. Dann steigt die Spannung.