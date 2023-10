Mal was anderes als Oktoberfest: Schneeberg feiert erste Steiger-Kirmes

Der Verein Schneeberger Braukombinat, den es seit 2019 gibt, hat sich jetzt für den Herbst etwas Besonderes einfallen lassen und die Steiger-Kirmes ins Leben gerufen.

Es ist in Schneeberg ein Jahr, in dem neue Traditionen ins Leben gerufen werden. Der Verein Schneeberger Braukombinat hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und ein Brauereifest unter dem zünftigen Namen „Steiger-Kirmes“ kreiert. Zur Premiere am Samstag ist das Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in Schneeberg nahezu ausverkauft gewesen.