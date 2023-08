Dramatischer Unfall im Erzgebirge: Feuerwehrauto überschlägt sich - acht Verletzte

Bei seiner Fahrt zu einem Einsatz ist ein Feuerwehrauto auf der Schneeberger Straße in Eibenstock am Montag in einen Unfall verwickelt worden. Dabei wurden acht Personen verletzt, darunter sieben Feuerwehrleute. Einer der Feuerwehrmänner zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik ausgeflogen werden...