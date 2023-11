Drei junge Erzgebirger überraschen in Aue mit ihrer spontanen Spielidee

Drei kleine Freunde haben das Umfeld und das angrenzende Waldstück vom Spielplatz auf dem Eichert in Aue von Müll befreit. Einfach so! Eine tolle und spontane Aktion der Achtjährigen.

Es ist schon eine ungewöhnliche „Spielidee“, auf die Hannah, Emma und Marvin kamen, als sie am Wochenende auf dem Spielplatz im Wohngebiet am Eichert in Aue eine Tüte fanden. Mit dieser Tüte zogen die Freunde spontan los, um sowohl am Rand des Spielplatzes als auch im nahe Waldstück Müll einzusammeln. „Das habe sie ganz von sich aus...