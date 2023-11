Eibenstock gewinnt erste sächsische Fairtrade-Schokowette

Mit 880 gestalteten Scholadenetiketten hat sich Eibenstock klar gegen Freiberg, Dresden, Leipzig, Chemnitz und Taucha durchsetzen können. Zwar hatte Freiberg die meisten beteiligten Personen, nämlich 3041, doch für den Sieg zählte der Anteil an der Bevölkerung, und der war in Eibenstock mit 12,5 Prozent am höchsten.

