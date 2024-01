Ein Roboter im Klassenzimmer? Diese Schule im Erzgebirge ist einer der Vorreiter für die Avatar-Technik

Die Hausaufgaben nach der Schule zur kranken Freundin an die Haustür bringen: Diese Zeiten sind in der evangelischen Oberschule in Schneeberg endgültig vorbei. Telepräsenz zieht ins Klassenzimmer ein.

Ihre Schüler kann Schulleiterin Antje Böhm künftig unter den Arm klemmen und in die Klasse tragen. Im übertragenen Sinn. So ist die evangelische Oberschule Schneeberg Vorreiter bei einem Techniktrend: Im Haus am Keilbergring kommt seit Kurzem ein kleiner Roboter zum Einsatz. Der sogenannte Avatar eröffnet per Telepräsenz viele