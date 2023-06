Eine neue Senioren-Tagespflege für Schönheide

Mit dem gelben Farbanstrich der Fassade verwandelt sich der bisher grüne Carlshof in Schönheide schon mal äußerlich in eine Einrichtung der Diakonie-Station der Kirchgemeinden Eibenstock und Umgebung. Gelbe Fassaden kennzeichnen auch die anderen Einrichtungen der Diakonie-Station; das Betreute Wohnen in Schönheide, das Haus "Herbstsonne" in...