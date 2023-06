Einsatz in Aue: Feuer in Garage im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Mittwochmorgen in die Hubertusstraße ausgerückt. Zwei Bewohner mussten in ein Klinikum gebracht werden.

Ein Feuer ist am Mittwoch gegen 6.40 Uhr in einer Garage im Keller eines Wohnhauses in der Auer Hubertusstraße ausgebrochen. Ein Bewohner (53) hatte dieses bemerkt und die Flammen zum Großteil bereits selbst löschen können. Kameraden der Feuerwehr - 24 waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz - lüfteten das Wohnhaus wegen einer größeren... Ein Feuer ist am Mittwoch gegen 6.40 Uhr in einer Garage im Keller eines Wohnhauses in der Auer Hubertusstraße ausgebrochen. Ein Bewohner (53) hatte dieses bemerkt und die Flammen zum Großteil bereits selbst löschen können. Kameraden der Feuerwehr - 24 waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz - lüfteten das Wohnhaus wegen einer größeren...