Elf Jahre Haft für Ehemann nach Totschlag im Erzgebirge: „Seine Frau war nichts für ihn wert“

Das Landgericht Chemnitz sah es als erwiesen an, dass der 48-Jährige in Aue seine Frau und Mutter von sechs Kindern erstochen hat. Das Gericht sprach von einer regelrechten Hinrichtung.

Nach dem Tod einer 34-Jährigen in Aue am 28. April dieses Jahres hat das Landgericht Chemnitz am Freitag ihren Ehemann wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 48-Jährige seine Frau mit einem Messer und einer Fleischgabel erstach. Das Gericht sprach in seinem Urteil von einer regelrechten...