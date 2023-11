Erzgebirge: Opa begrapscht Frauen am Busbahnhof - Gericht verhängt Strafe

Mindestens acht junge Frauen hat ein Rentner aus Bad Schlema belästigt. Nachdem sein Foto bei Facebook die Runde machte, hatte er keine ruhige Minute mehr. Nun stand er vor Gericht.

Über Jahre hinweg hat ein Rentner aus Bad Schlema junge Frauen belästigt - im Bus, in der Bahn, an Haltestellen. Bis er im Sommer 2022 sein Blatt überreizte. Ein Zeuge fotografierte ihn, sein Bild machte bei Facebook die Runde. „Mein Mandant wurde in der Öffentlichkeit erkannt und in Geschäften festgehalten. Er war von der Aufmerksamkeit,...