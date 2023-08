Erzgebirge: Überraschendes Ende für Frischemarkt - Supermarkt im Kurort seit Montag geschlossen

Wann schließt der Frischemarkt in Bad Schlema? Diese Frage war zuletzt offen geblieben. Nun ist es plötzlich am Montag so weit gewesen. Selbst die Mitarbeiter erfuhren davon nur mit kurzem Vorlauf.

