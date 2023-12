Es wird festlich, emotional und familiär: TV-Star Ella Endlich kommt ins Erzgebirge

Die Sängerin will mit ihrem Vater Norbert Endlich in Schneeberg bei einem Konzert die Besucher auf das Fest einstimmen. Sie erzählt Anekdoten und singt die schönsten Weihnachtslieder.

Einen besonderen Höhepunkt hält das Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in Schneeberg in diesem Advent bereit. Die Sängerin Ella Endlich gastiert mit ihrem Vater Norbert Endlich in der Bergstadt. Am Samstag, 19.30 Uhr, sind sie mit dem Programm „Endlich Weihnachten!“ im Kulturzentrum.