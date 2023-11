Fachtag Inklusion im Erzgebirge: Filmpremiere von „Leben mit special effects“ zeigt Lösungen und Reserven auf

Hand aufs Herz: Wie schön wäre es, wenn Unterschiede keinen Unterschied machen würden? Dafür hat in Aue ein Mann geworben, der es wissen muss. Aber nicht nur das hat bleibenden Eindruck hinterlassen.

Er hat keine Beine und keine Arme. So wurde Janis McDavid geboren. Jetzt ist er Anfang 30 – und war schon auf dem Kilimandscharo im Nordosten Tansanias, der zu den höchsten Bergen der sieben Kontinente gehört. Als Rucksacktourist im wahrsten Sinne des Wortes: in einem Rucksack. Was ihn nach oben brachte? Gelebte Inklusion, sagte McDavid am...