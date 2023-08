Fette-Reifen-Rennen: In Bad Schlema startet ein großes Radrennen für kleine Leute

Das Kinderradrennen „Fette Reifen“ geht am Samstag in Bad Schlema in die zweite Runde. Teilnehmen können Steppkes zwischen zwei und neun Jahren.

