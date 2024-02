Feuerwehr-Einsatz in Aue wegen im Ofen vergessener Pizza

In Aue ist die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen zu einem Wohnhaus ausgerückt, nachdem Anwohner Brandgeruch bemerkt hatten.

Einen größeren Feuerwehreinsatz hat es in der Nacht auf Sonntag in Aue gegeben. Anwohner eines Wohnhauses an der Auerhammerstraße hatten gegen 1.30 Uhr das Piepen eines Rauchmelders sowie Brandgeruch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, nachdem in der betreffenden Wohnung keiner auf das Klingeln an der Tür reagiert hatte.