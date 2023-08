Feuerwehr rückt zum Rathaus in Aue aus – Gebäude kurzzeitig evakuiert: Das ist der Grund

Im Auer Rathaus hat es am Dienstagnachmittag plötzlich einen Alarm gegeben. Der Oberbürgermeister und viele Mitarbeiter mussten raus, die Feuerwehr rückte an.

Aufregung am Dienstag in Aue. Gegen 14 Uhr war im Rathaus plötzlich ein Brandmeldealarm ausgelöst worden. Daraufhin wurde das gesamte Gebäude evakuiert, auch Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) musste raus. Die Feuerwehr rückte mit Kräften aus Aue, Bad Schlema und Alberoda an. Wie Kohl berichtet, war der Alarm bei Arbeiten im Innenhof...