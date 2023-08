Feuerwehrauto verunglückt im Erzgebirge: Mehr als 200.000 Euro Schaden nach Unfall

Bei dem dramatischen Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrauto am Montagnachmittag in Eibenstock ist ein Sachschaden von schätzungsweise 208.000 Euro entstanden. Das berichtete die Polizei am Dienstag auf Nachfrage. Das verunglückte Feuerwehrfahrzeug sei wahrscheinlich nicht mehr einsatzbereit.