Frischer Wind im alten Gemäuer: Wie sich ein Museum im Erzgebirge für die junge Generation fit macht

Das Museum in Schneeberg hat Verstärkung erhalten. Kerstin Schwertner stieß zum Team dazu. Um Kinder und Jugendliche für Heimatkunde zu begeistern, setzt die 40-Jährige auf den Erlebnisfaktor.

Anfassen verboten: So lautet in Museen üblicherweise das oberste Gebot. Für Kinder und Jugendliche kann der Rundgang deshalb schnell recht eintönig sein. Erlebnisfaktor? Fehlanzeige. Im Museum für bergmännische Volkskunst in Schneeberg könnte sich das bald ändern. Denn mit Kerstin Schwertner hat sich das Team um Museumsleiterin Regina...